Магазин Картье расположен в фешенебельном районе Осаки. Он пересекается с металлическими и стекловидными интерьерами магазинов компаний Apple, Nike и Burberry.

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Дизайнеры решили обновить фасад здания, чтобы выделяться на фоне других коммерческих объектов. Работу над проектом поручили фирме KDa.

Деревянный фасад выглядит как золото / Фото Archdaily

Было решено сделать фасад из дерева, чтобы акцентировать участие компании в многих природоохранных активностях и подчеркнуть ответственность Картье. Вместе с тем деревянному фасаду решили предоставить лоск золота, чтобы усилить ассоциации с ювелирными изделиями.

Магазин сразу бросается в глаза / Фото Archdaily

Геометрический рисунок на фасаде перекликается с классическими ювелирными изделиями Картье. Внешнего вида дерева достигли с помощью уникальных техник работы с древесиной.

Новый фасад магазина Картье добавил тепла окружающему пространству и вызывает восторг у каждого, кто проходит мимо.