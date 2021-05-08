Комплекс Seaweed Bay – це творіння Greyspace Architecture Design Studio. Він має площу понад 1700 квадратних метрів та утворює невелике та затишне азійське село.
Цікаво Різнобарвний район: у Лос-Анджелесі збудували будиночки для безхатченків
Комплекс розташований у провінції Шаньдунь та має чудове розташування для насолоди місцевою природою та озером Шидао.
Гармонія та затишок / Фото Archdaily
Дизайнери вирішили зберегти сільську архітектуру, щоб підкреслити зв'язок місця з історією. Окрім того, невеличкі будівлі краще сприяють зняттю емоційного навантаження.
Курорт у мальовничій місцевості / Фото Archdaily
Морські водорості, які архітектори використали для покрівлі дахів, сприяють захисту від спеки влітку та кращого збереження тепла в будинках зимою.
Кожен з будиночків готовий прийняти гостей та огорнути їх затишком та гармонією.
Вода та зелень – обов'язкові атрибути гармонійного простору / Фото Archdaily