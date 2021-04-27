"Маленький дом", как его назвал сам автор, расположен в живописном лесу к северу от Сиэтла.

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Дом состоит из двух частей: собственно дома и меньшей конструкции, в которой расположена студия и гостевые помещения.

Замечательная придомовая территория / Фото Dezeen

Супруги годами мечтали о своем гнездышко в лесу. После долгих поисков они приобрели участок в 5 акров, который наполнен ольхой и дугласовом елями.

Большие пространства и минимум деталей / Фото Dezeen

После этого архитектор долго работал, чтобы создать минималистичный дом, который не потребует больших затрат, но который не потеряет в уюта.

Древесина – прекрасный органический материал / Фото Dezeen

Поэтому он решил разделить дом на зоны: для спокойного наслаждения супружеской жизнью и для различных активностей как в одиночестве, так и в кругу друзей.

Небольшой, но очень уютный комплекс / Фото Dezeen

Часть хозяев имеет площадь в 85 квадратных метров. Гостевая пристройка-студия имеет 21 квадратный метр.

Небольшой дом не требовал больших затрат и прекрасно вписался в окружающую природную атмосферу.