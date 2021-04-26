Дикі гори Куби стали місцем для делікатно розміщених вздовж скель кают. Вони ніби виринають із землі та випромінюють неймовірний затишок та легкість.

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Готельний комплекс створила студія Veliz Arquitecto.

Дивовижне місце / Фото Designboom

Кабіни мають органічні форми, завдяки яким зливаються із навколишнім середовищем. Вигнуті дерев'яні решітки розташовані на бетонних майданчиках. Каюти створені у такий спосіб, щоб замаскувати їх серед сірих тонів скель, створюючи образ левітації.


Неймовірний проєкт / Фото Designboom

Каюти обладнані гостинною терасою або балконом, що ідеально підходить для довгих зоряних ночей та сходів сонця.

Чарівні кабіни / Фото Designboom

Всередині каюти мають два рівні, на другому поверсі розміщено спальню та ванну кімнату з панорамним видом.


На краю гір / Фото Designboom

Для реалізації проєкту Veliz Arquitecto використовує комбінацію програм sketchup – це інструмент, який полегшує розробку 3D. Після додавання текстур, світла та навколишнього середовища для завершальних штрихів використовується фотошоп, а згодом це все стає чарівною реальністю.

 