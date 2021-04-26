Дикі гори Куби стали місцем для делікатно розміщених вздовж скель кают. Вони ніби виринають із землі та випромінюють неймовірний затишок та легкість.
Читайте також В обіймах природної казки: чарівний ресторан посеред оазису Південної Африки
Готельний комплекс створила студія Veliz Arquitecto.
Дивовижне місце / Фото Designboom
Кабіни мають органічні форми, завдяки яким зливаються із навколишнім середовищем. Вигнуті дерев'яні решітки розташовані на бетонних майданчиках. Каюти створені у такий спосіб, щоб замаскувати їх серед сірих тонів скель, створюючи образ левітації.
Неймовірний проєкт / Фото Designboom
Каюти обладнані гостинною терасою або балконом, що ідеально підходить для довгих зоряних ночей та сходів сонця.
Чарівні кабіни / Фото Designboom
Всередині каюти мають два рівні, на другому поверсі розміщено спальню та ванну кімнату з панорамним видом.
На краю гір / Фото Designboom
Для реалізації проєкту Veliz Arquitecto використовує комбінацію програм sketchup – це інструмент, який полегшує розробку 3D. Після додавання текстур, світла та навколишнього середовища для завершальних штрихів використовується фотошоп, а згодом це все стає чарівною реальністю.