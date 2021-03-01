Студии L'EAU удалось создать замечательный дом, который готов стать теплым убежищем для иммигрантов. Подобное жилье должно стать обычной практикой для Южной Кореи.

В Южной Корее построят жилье для общины иммигрантов.

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Дизайнеры пытались воплотить идею погружения в сельскую местность, которая может стать новой родиной.

Неприхотливый, но уютный интерьер / Фото Archdaily

Эти домики являются стандартизоваными жилыми единицами. Кроме того, они в определенной степени воспроизводят жилье коренных жителей. разнообразность – это хорошо, но гармония общей картины имеют значения.

Простота и природа – фантастическое сочетание / Фото Archdaily

Диаспора Йончхон базируется на автономии и гибкости размещения, чтобы уважать жизнь друг друга, но также учитывает местные особенности и обычаи.

Светлый и уютный интерьер / Фото Archdaily

Это жилье позволит иммигрантам чувствовать себя как дома и будет способствовать быстрому погружению в новую страницу их жизни.