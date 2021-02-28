Вскоре в Саудовской Аравии появится новый международный аэропорт, который будет поражать своим дизайном и станет достоянием местной архитектуры.

Недавно начались работы над строительством международного аэропорта на западном побережье Саудовской Аравии.

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Создателем проекта, вдохновенного цветами и фактурой пустынного ландшафта, стала известная компания Foster+Partners.

Новая веха истории Саудовской Аравии / Фото Dezeen

Новый аэропорт стал одним из звеньев проекта развития туристического бизнеса "Красное море".

Невероятный лаунж для ожидания / Фото Dezeen

Расстояние от аэропорта до моря составляет около 15 километров. Для строительства этого масшабного объекта выровняли все задействованные участки.

Оазис внутри аэропорта / Фото Dezeen

Строительство обещают завершить в следующем году. К 2030 году объект должен обслуживать до миллиона пассажиров в год. Предполагается, что в основном это должны быть туристы.

Дизайн будущего / Фото Dezeen

Форму аэропорта обыграли с пустыней, которая его окружает. Визуальные изображения демонстрируют серию из пяти подобных дюнам ручьев, расположенных радиально вокруг центрального места для высадки и приема. Каждый из пяти блоков может работать как "мини-терминал", что позволит закрывать определенные части аэропорта во время низкой нагрузки для экономии энергии.

Жемчужина пустыни / Фото Dezeen

Новый аэропорт – это удивительный объект, который должен дать колоссальный толчок туризму Саудовской Аравии.