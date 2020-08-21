Несколько крупных архитектурных компаний и команда инженеров разработали проект создания трех новых островов рядом с природным островом Пенанг, что в Западной Малайзии. Здесь обустроят пляжи, парки и набережные.

Закончить строительство островов и инфраструктуры планируют до конца 2030 года, сообщает Archdaily.

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Всего здесь появятся 4,6 километра общественных пляжей, 600 гектаров парков и набережные на 25 километров. Жилые районы на новом архипелаге будут способны вместить от 15 000 до 18 000 жителей.

Выгодное расположение проекта защитит его от штормов / Фото Archdaily

Каждый остров будет соединен между собой велосипедными и пешеходными дорожками.

Вместо того, чтобы создать город для автомобилей, мы создали его для водных путей, железных дорог и различных видов личной мобильности, формируя удобную среду движения,

– рассказали архитекторы.

На островах возведут города будущего / Фото Archdaily

Каждый из островов будет иметь свое предназначение. Самый маленький из них будет служить зоной парков и пляжного отдыха. Самый большой остров станет бизнес-зоной с большим количеством офисов, впрочем каждое здание здесь будет построено из экологических материалов и большим количеством общественных и частных пространств под открытым небом.

Города также будут чувствительны к экологии / Фото Archdaily

Третий островок будет иметь наибольшее количество пристаней и вмещать дома для жителей архипелага. В центре ансамбля построят огромный бамбуковый маяк.

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