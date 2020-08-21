Кілька великих архітектурних компаній та команда інженерів розробили проєкт створення трьох нових островів поряд з природним островом Пенанг, що в західній Малайзії. Тут облаштують пляжі, парки та набережні та міста майбутнього.

Закінчити будівництво островів та інфраструктури планують до кінця 2030 року, повідомляє Archdaily.

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Загалом тут з'являться 4,6 кілометра громадських пляжів, 600 гектарів парків та набережні на 25 кілометрів. Житлові райони на новоутвореному архіпелазі будуть здатні вмістити від 15 000 до 18 000 жителів.



Вигідне розташування проєкту захистить його від штормів / Фото Archdaily

Кожен острів буде поєднаний між собою велосипедними та пішохідними доріжками.

Замість того, щоб створити місто для автомобілів, ми створили його для водних шляхів, залізниць та різних видів особистої мобільності, формуючи зручне середовище руху,

– розповіли архітектори.



На островах зведуть міста майбутнього / Фото Archdaily

Кожен з островів матиме своє призначення. Найменший з них служитиме зоною парків та пляжного відпочинку. Найбільший острів стане бізнес-зоною з великою кількістю офісів, втім кожна будівля тут буде збудована з екологічних матеріалів і великою кількістю громадських та приватних просторів просто неба.



Міста також будуть чутливими до екології / Фото Archdaily

Третій острівець матиме найбільшу кількість пристаней та вміщатиме будинки для мешканців архіпелагу. В центрі ансамблю побудують величезний бамбуковий маяк.

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