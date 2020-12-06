Брак площади для застройки – проблема XXI века, которая особенно остро ощущается Азии. Впрочем, даже в маленький переулок можно поместить здание, которое не обойдет внимание ни одного прохожего. Подробнее об уникальной резиденции во Вьетнаме – в нашем материале.

Резиденция "LVS.House" – это дом в четыре этажа. Из-за узкой формы не верится, что его площадь составляет 345 квадратных метров. Впрочем, благодаря замыслу архитекторов он прекрасно вписался в район, сообщает World Architecture.

К теме: Дом на 5 миллионов: Эмилия Кларк продает свое жилье – фото обители звезды "Игры престолов"

Дом построен в несколько уровней. На первом находятся гараж, гостиная, кухня, столовая. Выше есть две детские комнаты, пространство для отдыха и туалет.

Необычно узкий дом прекрасно вписался в район / Фото World Architecture

Для создания эффекта светотени архитекторы использовали перфорированные панели.

Эффект светотени создает распределение светлых и теневых текстур / Фото World Architecture

Специальная дизайнерская конструкция, минимализм в использовании материалов и световое зонирование – это отличительные черты вьетнамской резиденции.

Компактная вьетнамская резиденция / Фото World Architecture

"LVS.House" – это прекрасная реакция урбанистов на нехватку пространства и вызовы времени. Функциональность в сочетании с удачным дизайном сделали из небольшой резиденции уникальный проект для мирового архитектурного портфолио.