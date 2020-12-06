Маленький діамант посеред забудови: унікальна резиденція у В'єтнамі – фото
Брак площі для забудови – проблема ХХІ століття, яка особливо гостро відчувається Азії. Втім, навіть у маленький провулок можна помістити будівлю, яку не омине увага жодного перехожого. Детальніше про унікальну резиденцію у В'єтнамі – у нашому матеріалі.
Резиденція "LVS.House" – це будинок у чотири поверхи. Через вузьку форму не віриться, що його площа становить 345 квадратних метрів. Втім, завдяки задуму архітекторів він чудово вписався у район, повідомляє World Architecture.
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Будинок побудований у кілька рівнів. На першому знаходяться гараж, вітальня, кухня, їдальня. Вище є дві дитячі кімнати, простір для відпочинку та вбиральні.
Незвично вузький будинок чудово вписався у район / Фото World Architecture
Для створення ефекту світлотіні архітектори використали перфоровані панелі.
Ефект світлотіні створює розподіл світлих і тіньових текстур / Фото World Architecture
Спеціальна дизайнерська конструкція, мінімалізм у використанні матеріалів та світлове зонування – це прикметні риси в'єтнамської резиденції.
Компактна в'єтнамська резиденція / Фото World Architecture
"LVS.House" – це чудова реакція урбаністів на брак простору та виклики часу. Функціональність в поєднанні із вдалим дизайном зробили з невеличкої резиденції унікальний проєкт для світового архітектурного портфоліо.
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