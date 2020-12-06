Брак площі для забудови – проблема ХХІ століття, яка особливо гостро відчувається Азії. Втім, навіть у маленький провулок можна помістити будівлю, яку не омине увага жодного перехожого. Детальніше про унікальну резиденцію у В'єтнамі – у нашому матеріалі.

Резиденція "LVS.House" – це будинок у чотири поверхи. Через вузьку форму не віриться, що його площа становить 345 квадратних метрів. Втім, завдяки задуму архітекторів він чудово вписався у район, повідомляє World Architecture.

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Будинок побудований у кілька рівнів. На першому знаходяться гараж, вітальня, кухня, їдальня. Вище є дві дитячі кімнати, простір для відпочинку та вбиральні.

Незвично вузький будинок чудово вписався у район / Фото World Architecture

Для створення ефекту світлотіні архітектори використали перфоровані панелі.

Ефект світлотіні створює розподіл світлих і тіньових текстур / Фото World Architecture

Спеціальна дизайнерська конструкція, мінімалізм у використанні матеріалів та світлове зонування – це прикметні риси в'єтнамської резиденції.

Компактна в'єтнамська резиденція / Фото World Architecture

"LVS.House" – це чудова реакція урбаністів на брак простору та виклики часу. Функціональність в поєднанні із вдалим дизайном зробили з невеличкої резиденції унікальний проєкт для світового архітектурного портфоліо.