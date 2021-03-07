Проект смешанного использования расположен в ранее заброшенном районе. Он обновляет всю местность и привлечет внимание местных жителей и туристов.

Проект расположен вокруг новой общественной площади и стремится действовать как катализатор для возрождения всей территории – объединение людей и природы для лучшего качества жизни и труда.

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Комплекс смешанного использования создал японский архитектор и профессор кафедры архитектуры Токийского университета Кенго Кума.

Связь человека с природой как стимул для вдохновения / Фото Designboom

Биофильний дизайн многофункционального здания – это о биологической связи человека с природой. Главной концепцией этого проекта является перенос среды внутрь сооружения.

Роскошный проект / Фото Designboom

После завершения строительства в 2024 году проект будет включать офисы, помещения для совместной работы, комнаты для переговоров и аудитории, а также рестораны и залы, магазины, супермаркет, оздоровительный центр и места для проведения временных выставок.

Уютное внутреннее пространство / Фото Designboom

Комплекс будет наполнен зеленью. Площадь перед зданием насажена растительностью и окружена мягкими холмами, а дизайн дворов посвящен неформальной работе и встречам. Кроме того, на террасах, разработанных как расширение внешних пространств, будут размещены цветники и защищенные дорожки, тогда как теплицы станут рабочими местами, которые можно использовать для отдыха и развлечений.

Вид на обновленный район / Фото Designboom

Биофильний офис будущего – это многофункциональный комплекс, который объединяет труд и природу как часть одного тандема, сосредоточенного вокруг здоровья и благосостояния работников.

В дополнение к обильным зеленым насаждениям, проект обещает нулевые выбросы углерода, возобновляемые источники энергии, контроль потребления и повторное использование воды. Проект будет иметь площадь 50 тысяч квадратных метров.