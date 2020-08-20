Мечта Дали: в Иране построили сюрреалистический выставочный центр – фото
Выставочный центр Green Land построили на склонах нового города в Иране – Садра. Здесь предстал огромный многофункциональный центр для развлечений, клубов, залов отдыха и магазинов. Его особенностью является сюрреалистический внешний вид фасада.
Новый город Садра – расположен в 18 километрах от Шираза, и был создан в 90-х годах прошлого века, сообщает Archdaily.
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Помимо офисов, церемониальных и спортивных залов, конгресс-центр содержит несколько индивидуальных зданий: ресторан-галерею, кафе-галерею, отель и даже частные квартиры.
Сооружение будет мультифункциональным / Фото Archdaily
Процесс проектирования начался еще в 2007 году, а строительные работы начались в 2008 году. Впрочем сейчас центр полноценно заработал. Комплекс разделен на несколько отдельных зданий, которые выполняют различные функции и соединены между собой тоннелями и переходами.
Коридоры в комплексе также выполняют роль выставочных залов / Фото Archdaily
Фасад главного здания здесь обложен бетонными элементами различной формы, которые формируют хаос на стене помещения.
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Перейти между домами также можно по пандусу / Фото Archdaily