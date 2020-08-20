Выставочный центр Green Land построили на склонах нового города в Иране – Садра. Здесь предстал огромный многофункциональный центр для развлечений, клубов, залов отдыха и магазинов. Его особенностью является сюрреалистический внешний вид фасада.

Новый город Садра – расположен в 18 километрах от Шираза, и был создан в 90-х годах прошлого века, сообщает Archdaily.

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Помимо офисов, церемониальных и спортивных залов, конгресс-центр содержит несколько индивидуальных зданий: ресторан-галерею, кафе-галерею, отель и даже частные квартиры.



Сооружение будет мультифункциональным / Фото Archdaily

Процесс проектирования начался еще в 2007 году, а строительные работы начались в 2008 году. Впрочем сейчас центр полноценно заработал. Комплекс разделен на несколько отдельных зданий, которые выполняют различные функции и соединены между собой тоннелями и переходами.



Коридоры в комплексе также выполняют роль выставочных залов / Фото Archdaily

Фасад главного здания здесь обложен бетонными элементами различной формы, которые формируют хаос на стене помещения.

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Перейти между домами также можно по пандусу / Фото Archdaily