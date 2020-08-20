Виставковий центр Green Land побудували на схилах нового міста в Ірані – Садра. Тут постав величезний багатофункціональний центр для розваг, клубів, залів відпочинку та магазинів. Його особливістю є сюрреалістичний зовнішній вигляд фасаду.

Нове місто Садра – розташоване за 18 кілометрів від Ширазу, та було створене в 90-х роках минулого століття, повідомляє Archdaily.

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Окрім офісів, церемоніальних та спортивних залів, конгрес-центр містить декілька індивідуальних будівель: ресторан-галерея, кафе-галерея, готель та навіть приватні квартири.



Споруда буде мультифункціональною / Фото Archdaily

Процес проєктування почався ще у 2007 році, а будівельні роботи розпочалися у 2008 році. Втім зараз центр повноцінно запрацював.Комплекс поділений на кілька окремих будівель, які виконують різні функції та поєднані між собою тунелями і переходами.



Коридори в комплексі також виконують роль виставкових залів / Фото Archdaily

Фасад головної будівлі тут обкладений бетонними елементами різної форми, які формують хаос на стіні приміщення.

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Перейти між будинками також можна по пандусі / Фото Archdaily