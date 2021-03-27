Небольшой участок и скромный бюджет не являются поводом для того, чтобы отказываться от мечты о собственном доме. Как это удалось воплотить в Токио – читайте в материале.

Японская архитектурная студия Unemori Architects спроектировала небольшой дом, что сформирован из нескольких блоков, которые обшиты гофрированной сталью.

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Дом расположен на участке площадью всего 26 квадратных метров. Несмотря на очень ограниченное пространство архитекторы воплотили много идей и использовали все возможности на максимум.

Дом расположен на крошечном пространстве / Фото Dezeen

Студия спроектировала дом вокруг геометрического деревянного каркаса с верхним этажом, "подвинутым" от улицы для создания небольшой террасы. Все внешние стены были изготовлены из цемента, покрытого промышленной гофрированной оцинкованной сталью.

Функциональные блоки – прекрасная идея / Фото Dezeen

Несмотря на плотную застройку в Токио, этот домик имеет достаточно пространства вокруг, чтобы обеспечить себя дневным светом.

Уютное внутреннее пространство / Фото Dezeen

Деревянная конструкция дома осталась неприкрытой как часть интерьера, что добавляет внутренней атмосфере теплоты.

Просторность в небольшом домике / Фото Dezeen

Этот дом – яркий пример эффективного использования площади и бюджета, которое подарит владельцам хорошее жилье.