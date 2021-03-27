Мечта минималистов: в Токио создали бюджетный уютный домик
Небольшой участок и скромный бюджет не являются поводом для того, чтобы отказываться от мечты о собственном доме. Как это удалось воплотить в Токио – читайте в материале.
Источник:Dezeen
Японская архитектурная студия Unemori Architects спроектировала небольшой дом, что сформирован из нескольких блоков, которые обшиты гофрированной сталью.
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Дом расположен на участке площадью всего 26 квадратных метров. Несмотря на очень ограниченное пространство архитекторы воплотили много идей и использовали все возможности на максимум.
Дом расположен на крошечном пространстве / Фото Dezeen
Студия спроектировала дом вокруг геометрического деревянного каркаса с верхним этажом, "подвинутым" от улицы для создания небольшой террасы. Все внешние стены были изготовлены из цемента, покрытого промышленной гофрированной оцинкованной сталью.
Функциональные блоки – прекрасная идея / Фото Dezeen
Несмотря на плотную застройку в Токио, этот домик имеет достаточно пространства вокруг, чтобы обеспечить себя дневным светом.
Уютное внутреннее пространство / Фото Dezeen
Деревянная конструкция дома осталась неприкрытой как часть интерьера, что добавляет внутренней атмосфере теплоты.
Просторность в небольшом домике / Фото Dezeen
Этот дом – яркий пример эффективного использования площади и бюджета, которое подарит владельцам хорошее жилье.
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