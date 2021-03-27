Невелика ділянка та скромний бюджет не є приводом для того, щоб відмовлятися від мрії про власний будинок. Як це вдалося втілити у Токіо – читайте в матеріалі.

Японська архітектурна студія Unemori Architects спроєктувала невеликий будинок, сформований із декількох блоків, які обшиті гофрованою сталлю.

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Дім розташований на ділянці площею всього 26 квадратних метрів. Попри дуже обмежений простір архітектори втілили багато ідей та використали всі можливості на максимум.

Будинок розташований на крихітному просторі / Фото Dezeen

Студія спроєктувала будинок навколо геометричного дерев'яного каркасу з верхнім поверхом, "посунутим" від вулиці, щоб створити невелику терасу. Всі зовнішні стіни були виготовлені з цементу, покритого промисловою гофрованою оцинкованою сталлю.

Функціональні блоки – чудова ідея / Фото Dezeen

Попри щільну забудову у Токіо, цей будиночок має достатньо простору навколо, щоб забезпечити себе денним світлом.

Затишний внутрішній простір / Фото Dezeen

Дерев'яна конструкція будинку залишилася неприкритою як частина інтер'єру, що додає внутрішній атмосфері теплоти.

Просторість у невеликому будиночку / Фото Dezeen

Цей будинок – яскравий приклад ефективного використання площі та бюджету, що подарує власникам хороше житло.