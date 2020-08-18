Бразильские архитекторы решили использовать свою любовь к модернистской архитектуре и соединили ее с концептом дома в лесу, который построен с уважением к природе. Во время строительства не срубили ни одного дерева, а камни местами даже поддерживают дом.

Проект реализовали в джунглях близ Сан-Паулу, сообщает Dezeen.

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Сам дом имеет форму изогнутого прямоугольника, два конца которого выходят к реке. Конструкция немного возвышается над землей и стоит на огромных камнях. Некоторые из них проникают внутрь и становятся частями интерьера.



Камни поддерживают дом над землей / Фото Dezeen

Так, некоторые шкафы для книг, изголовье кровати или причудливые плинтуса здесь из природного камня.



Стены здесь полностью прозрачные / Фото Dezeen

В гостиной изогнутый диван кремового цвета дополнен парой наклонных кресел и торшером. Деревянные стулья с высокой спинкой окружают каменный островок в виде столика для завтрака на соседней кухне.



Камни служат также важным элементом интерьера / Фото Dezeen

Стены в доме полностью прозрачные, а потолок и пол отличаются монументализмом, несмотря на свой белоснежный цвет – именно это дань бразильскому модернизму от архитекторов.



Интерьер здесь выполнен в минималистическом стиле / Фото Dezeen

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Своей формой, помещение образует небольшой внутренний дворик, который наполненный разнообразной зеленью.