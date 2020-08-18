Модернізм та ліс: в Бразилії з'явився розкішний будинок, який підтримує каміння – фото
Бразильські архітектори вирішили використати свою любов до модерністської архітектури та поєднали її з концептом будинку у лісі, який побудований з повагою до природи. Під час будівництва не зрубали жодного дерева, а каміння місцями навіть підтримує будинок.
Проєкт реалізували у джунглях неподалік Сан-Паулу, повідомляє Dezeen.
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Сам будинок має форму вигнутого прямокутника, два кінці якого виходять до річки. Конструкція трохи піднесене над землею та стоїть на величезних каменях. Деякі з них проникають досередини та стають частинами інтер'єру.
Камені підтримують будинок над землею / Фото Dezeen
Так, деякі шафи для книг, узголів'я ліжка або химерні плінтуси тут з природного каменю.
Стіни тут повністю прозорі / Фото Dezeen
У вітальні вигнутий диван кремового кольору доповнений парою похилих крісел і торшером. Дерев'яні стільці з високою спинкою оточують кам'яний острівець у вигляді столика для сніданку на сусідній кухні.
Каміння слугує також важливим елементом інтер'єру / Фото Dezeen
Стіни в будинку повністю прозорі, а стеля і підлога відрізняються монументалізмом, попри свій білосніжний колір – саме це данина бразильському модернізму від архітекторів.
Інтер'єр тут виконаний в мінімалістичному стилі / Фото Dezeen
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Своєю формою, приміщення утворює невеликий внутрішній дворик, який наповнений різноманітною зеленню.