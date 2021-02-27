Во французской сельской местности открыли отель Breitenbach 48°Nord. Комплекс расположен в невероятном заповеднике, который входит в сеть природоохранных территорий на территории Европейского Союза.

Невероятный отель во Франции – это скопление хаотично расположенных деревянных кабинок. Вопреки их хаотичному порядку, 14 угловых конструкций, составляющих отель Breitenbach 48°Nord – это отличный экологический отдых, разработанный в сотрудничестве студий Reiulf Ramstad Arkitekter и ASP Architecture.

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Недавно открытый отель расположен в самом центре природной зоны Natura 2000 – сети территорий под охраной, куда включены наземные и морские заповедные территории.

Целостная и невероятная архитектура / Фото Dwell

Завершенный в 2020 году, отель дарит настоящий опыт экотуризма, который вдохновлен скандинавской архитектурой.

Естественная пышность региона / Фото Dwell

Сооружения, входящих в гостиничный комплекс Breitenbach, является интерпретацией традиционной скандинавской гитты, норвежского слова "каюта", и они обеспечивают способ восстановления связи с природой. Расположенный на территории Natura 2000, проект был разработан, чтобы вписаться в уникальный природный ландшафт.

Место для отдыха / Фото Dwell

Целью проекта было возвести гостиницу с уникальным средой обитания, которое будет окунать гостей в чувственную путешествие.

Минимализм и простота / Фото Dwell

Отель – это пространство свободы, открытое и интимное, где каждый может наслаждаться покоем природы.