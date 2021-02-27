У французькій сільській місцевості відкрили готель Breitenbach 48°Nord. Комплекс розташований у неймовірному заповіднику, який належить до мережі природоохоронних територій на території Європейського Союзу.

Неймовірний готель у Франції – це скупчення хаотично розташованих дерев’яних кабінок. Всупереч їхньому хаотичному порядку, 14 кутових конструкцій, які складають готель Breitenbach 48°Nord – це чудовий екологічний відпочинок, розроблений у співпраці студій Reiulf Ramstad Arkitekter та ASP Architecture.

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Нещодавно відкритий готель розташований у самому центрі природної зони Natura 2000 – мережі територій під охороною, куди включені наземні та морські заповідні території.

Цілісна та неймовірна архітектура / Фото Dwell

Завершений у 2020 році, готель дарує справжній досвід екотуризму, який натхненний скандинавською архітектурою.

Природна пишність регіону / Фото Dwell

Споруди, що входять до готельного комплексу Breitenbach, є інтерпретацією традиційної скандинавської гітти, норвезького слова "каюта", і вони забезпечують спосіб відновлення зв'язку з природою. Розташований на території Natura 2000, проєкт був розроблений, щоб вписатись в унікальний природний ландшафт.

Місце для відпочинку / Фото Dwell

Метою проєкту було звести готель з унікальним середовищем проживання, яке занурюватиме гостей у чуттєву подорож.

Мінімалізм та простота / Фото Dwell

Готель – це простір свободи, відкритий та інтимний, де кожен може насолоджуватися спокоєм природи.