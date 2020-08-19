Несколько недель назад известные в архитектурных кругах издания Calvert Journal и ArchDaily основали совместный временный проект, в рамках которого освещают "шедевры" родом из "нафталиновой империи". В материалы входят монументальные здания в стиле советского конструктивизма со всей Восточной и Центральной Европы. Предлагаем читателям взглянуть на 5 знаковых спортивных и культурных сооружений.

В целом издания покажут 50 монументальных зданий, пишет Archdaily.

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5 монументальных культурных и спортивных сооружений из эпохи социализма

Спортивно-развлекательный комплекс / Ереван, Армения

Пожар отложил церемонию открытия с 1983 на 1987 год / Фото Archdaily

Спортивно-концертный комплекс Карен Демирчян – это большой развлекательно-спортивный комплекс, который расположен в западной части столицы Армении, Ереване. Конструкция комплекса напоминает большую птицу с распростертыми крыльями. Интересно, что перед открытием здания здесь вспыхнул пожар, который отложил церемонию.

Комплекс содержит главную арену (до 8 800 мест), концертный зал (1 900 мест), спортивный зал (2 000 мест), дипломатические залы и фойе для выставок. Сооружение функционирует и сегодня.

Государственный цирк / Кишинев, Молдова

Сегодня помещение еще нуждается в ремонте, но уже функционирует / Фото Archdaily

На момент открытия в 1981 году зал считался самой большой аудиторией в стране, поскольку ложа цирка была способна вместить 1 900 человек. После получения Молдовой независимости, здание осталось пустым, но в 2014 году власти страны взялись за восстановление цирка.

Спортивно-концертный комплекс / Санкт-Петербург, Россия

Архитекторы не добились запрета "реконструкции" / Фото Archdaily

Когда-то одно из самых масштабных зданий города, которое принимало много выставок, концертов и мероприятий, сегодня разрушается. В результате коррупционных схем в России к началу 2020 года сооружение начали разбирать. Сегодня крыша почти разрушена, а работы по "реконструкции" продолжаются.

Театр / Нижний Новгород, Россия

Официальное открытие театра пришлось на 1987 год / Фото Archdaily

Желание советской власти "приблизить культуру" к пролетариату вылилось в 20 лет строительства одного театра в городе Нижний Новгород. Дизайн массивного здания был вдохновлен внешним видом местных церквей. А залы внутри имеют сводчатую форму и мраморный пол.

Дворец спорта имени Ленина / Бишкек, Кыргызстан

Здание входит в список национальных памятников Кыргызстана / Фото Archdaily

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Здание было многопрофильным и служило домом для многих местных спортсменов. Здание содержит большой входной зал, аудиторию на 3 000 мест, сцену и административное крыло. Также внутри до сих пор функционирует бассейн, оснащенный сауной и фитнес-центром.