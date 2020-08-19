Кілька тижнів тому відомі в архітектурних колах видання Calvert Journal і ArchDaily заснували спільний тимчасовий проєкт, в рамках якого висвітлюють "шедеври" родом з "нафталінової імперії". В матеріали входять монументальні будівлі в стилі радянського конструктивізму з усієї Східної і Центральної Європи. Пропонуємо читачам поглянути на 5 знакових спортивних та культурних споруд радянської епохи.

Загалом видання покажуть 50 монументальних будівель, пише Archdaily.

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5 монументальних культурних та спортивних споруд з епохи соціалізму

Спортивно-розважальний комплекс / Єреван, Вірменія



Пожежа відклала церемонію відкриття з 1983 на 1987 рік / Фото Archdaily

Спортивно-концертний комплекс Карен Демірчян – це великий розважально-спортивний комплекс, який розташований у західній частині столиці Вірменії, Єревані. Конструкція комплексу нагадує велику птицю з розпростертими крилами. Цікаво, що перед відкриттям будівлі, тут спалахнула пожежа, яка відклала церемонію.

Комплекс містить головну арену (до 8 800 місць), концертний зал (1900 місць), спортивний зал (2000 місць), дипломатичні зали та фоє для виставок. Споруда функціонує і сьогодні.

Державний цирк / Кишинів, Молдова



Сьогодні приміщення ще потребує ремонту, але вже функціонує / Фото Archdaily

На момент відкриття, у 1981 році зала вважалася найбільшою аудиторією в країні, оскільки ложа цирку була здатна вмістити 1900 осіб. Після отримання Молдовою незалежності, будівля стала пусткою, але у 2014 влада країни взялась за відновлення цирку.

Спортивно-концертний комплекс / Санкт-Петербург, Росія



Архітектори не домоглись заборони "реконструкції" / Фото Archdaily

Колись одна з наймасштабніших будівель міста, яка приймала багато виставок, концертів та заходів, сьогодні руйнується. В результаті корупційних схем в Росії, на початку 2020 року споруду почали розбирати. Сьогодні дах майже зруйновано, а роботи з "реконструкції" тривають.

Театр / Нижній Новгород, Росія



Офіційне відкриття театру припало на 1987 рік / Фото Archdaily

Бажання радянської влади "наблизити культуру" до пролетаріату вилилось у 20 років будівництва одного театру в місті Нижній Новгород. Дизайн масивної будівлі був натхненний зовнішнім виглядом тамтешніх церков. А зали всередині мають склепінчасту форму та мармурову підлогу.

Палац спорту імені Леніна / Бішкек, Киргизстан



Будівля входить до списку національних пам'ятників Киргизстану / Фото Archdaily

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Будівля була багатопрофільною, та служила домівкою для багатьох тамтешніх спортсменів. Будівля містить великий вхідний зал, аудиторію на 3000 місць, сцену та адміністративне крило. Також всередині і досі функціонує басейн, оснащений сауною і фітнес-центром.