Архитектурная фирма OMA строит подводный парк скульптур длиной в 11 километров, который подкрепит береговую линию Майами-Бич против климатических изменений. ReefLine – это уникальный проект, который смягчает опасность изменения климата в Майами-Бич, одновременно обогащая яркую художественную сцену города.

Генеральный план ReefLine состоять из геометрических бетонных модулей, размещенных на уровне 247 метров от берега. Поскольку климатические изменения нагревают океан и наносят вред кораллам, это сооружение также служить искусственным рифом, об этом сообщает издание Deezen.

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Произведения искусства, установленные между бетонными каркасами, также будут изготовлены из подобных материалов и предназначены как продолжение рифа. Художники-авторы получат доступ к 3D-принтера, который сможет копировать модули искусственных рифов из цемента для включения в свои конструкции.



В проекте используют искусственный риф / Фото Dezeen

Между тем аргентинский концептуальный художник Леандро Эрлих создаст скульптуру из пробки. Проект будет подводной версии его инсталляции Order of Importance, на которой были изображены 66 скульптур автомобилей и грузовиков, покрытых песком, на Майами-Бич для повышения осведомленности о кризисе климатических изменений. Строительство ReefLine планируется начать в следующем году и завершится в семь этапов. Первую милю планируют закончить в 2021 году..



Подводный музей продолжит береговую линию пляжа / Фото Dezeen

ReefLine является одним из ряда проектов, разместят под водой. В начале этого года швейцарский дизайнер Ив Бехар обнародовал свой проект для подводного исследовательского пункта французского природоохранника Фабьена Кусто, который будет "эквивалентом океана Международной космической станции".