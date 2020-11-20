Музей под водой и искусственный риф: как будет выглядеть проект против глобального потепления
Архитектурная фирма OMA строит подводный парк скульптур длиной в 11 километров, который подкрепит береговую линию Майами-Бич против климатических изменений. ReefLine – это уникальный проект, который смягчает опасность изменения климата в Майами-Бич, одновременно обогащая яркую художественную сцену города.
Генеральный план ReefLine состоять из геометрических бетонных модулей, размещенных на уровне 247 метров от берега. Поскольку климатические изменения нагревают океан и наносят вред кораллам, это сооружение также служить искусственным рифом, об этом сообщает издание Deezen.
Читайте также: Общежитие мечты: в Амстердаме построили стильное студенческое общежитие – фото
Произведения искусства, установленные между бетонными каркасами, также будут изготовлены из подобных материалов и предназначены как продолжение рифа. Художники-авторы получат доступ к 3D-принтера, который сможет копировать модули искусственных рифов из цемента для включения в свои конструкции.
В проекте используют искусственный риф / Фото Dezeen
Между тем аргентинский концептуальный художник Леандро Эрлих создаст скульптуру из пробки. Проект будет подводной версии его инсталляции Order of Importance, на которой были изображены 66 скульптур автомобилей и грузовиков, покрытых песком, на Майами-Бич для повышения осведомленности о кризисе климатических изменений. Строительство ReefLine планируется начать в следующем году и завершится в семь этапов. Первую милю планируют закончить в 2021 году..
Подводный музей продолжит береговую линию пляжа / Фото Dezeen
ReefLine является одним из ряда проектов, разместят под водой. В начале этого года швейцарский дизайнер Ив Бехар обнародовал свой проект для подводного исследовательского пункта французского природоохранника Фабьена Кусто, который будет "эквивалентом океана Международной космической станции".
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Элитный отдых: в Херсонской области построят огромный курорт – видео19 ноября , 22:29
-
Достроят и отреставрируют: как виглядатиме старый кампус университета Хьюстона в США – фото19 ноября , 11:48