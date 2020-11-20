Архітектурна фірма OMA будує підводний парк скульптур довжиною в 11 кілометрів, який підкріпить берегову лінію Маямі-Біч проти кліматичних змін. ReefLine – це унікальний проєкт, який пом'якшує небезпеку зміни клімату в Маямі-Біч, одночасно збагачуючи яскраву мистецьку сцену міста.

Генеральний план ReefLine складатиметься з геометричних бетонних модулів, розміщених на рівні 247 метрів від берега. Оскільки кліматичні зміни нагрівають океан і завдають шкоди коралам, ця споруда також слугуватиме штучним рифом, про це повідомляє видання Deezen.

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Твори мистецтва, встановлені між бетонними каркасами, також будуть виготовлені з подібних матеріалів і призначені як продовження рифу. Художники-автори отримають доступ до 3D-принтера, який зможе копіювати модулі штучних рифів з цементу для включення у свої конструкції.



У проєкті використають штучний риф / Фото Deezen

Тим часом аргентинський концептуальний художник Леандро Ерліх створить скульптуру з пробки. Проєкт буде підводною версією його інсталяції Order of Importance, на якій було зображено 66 скульптур автомобілів та вантажівок, покритих піском, на Майамі-Біч для підвищення обізнаності про кризу кліматичних змін. Будівництво ReefLine планується розпочати наступного року і завершиться у сім етапів. Першу милю планується закінчити в 2021 році.



Підводний музей продовжить берегову лінію пляжу / Фото Deezen

ReefLine є одним із ряду проектів, що розмістять під водою. На початку цього року швейцарський дизайнер Ів Бехар оприлюднив свій проект для підводного дослідного пункту французького природоохоронця Фаб'єна Кусто, який буде "еквівалентом океану Міжнародній космічній станції".