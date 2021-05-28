Наслаждение лесом: отель в Китае, который погрузит в особую атмосферу

Отдых среди природы – обязательный ритуал для каждого жителя большого города, который позволит перезарядить свои силы. О невероятном отеле, который позволит расслабиться по полной – читайте в материале.

Архитекторы ТАОА спроектировали уютный отель в лесах в пригороде Ханчжоу.

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По замыслу архитекторов, для полной гармонии здание должно было интегрироваться в окружающую среду и не иметь никаких элементов, которые выделяли бы ее из природного фона.

Отель прекрасно вписался в ландшафт / Фото Archdaily

Две стороны отеля встроены в гору, а еще две части сочетаются в форме буквы V.

Сочетание дерева и бетона – удачное решение / Фото Archdaily

Крыша – это ступенчатый склон, который можно использовать как лесной театр для небольших представлений. Внутреннее пространство объединено этой покатой крышей и полно ритма, когда меняется высота земли.

Отдых среди природы / Фото Archdaily

Удивительный отель на месте бывшего кемпинга позволит полностью забыть о бешеном темпе и насладиться покоем и уютом.