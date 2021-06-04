Небольшая сауна для частных нужд является творением студии Bela Gebara Arquitetura.

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Сауна расположена в живописном уголке природы среди деревьев, что добавляет отдыху особенную атмосферу.

Баня – прекрасное дополнение к дому / Фото Archdaily

Баня стала первым новым зданием фермы Мелабар. Кроме небольших размеров, сауна может похвастаться прекрасными видами. Это удалось воплотить благодаря платформе и открытой крыше.

Простая и функциональная постройка / Фото Archdaily

Личная баня – это прекрасное решение для поддержания здоровья и качественного отдыха.