Небольшая сауна для частных нужд является творением студии Bela Gebara Arquitetura.
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Сауна расположена в живописном уголке природы среди деревьев, что добавляет отдыху особенную атмосферу.
Баня – прекрасное дополнение к дому / Фото Archdaily
Баня стала первым новым зданием фермы Мелабар. Кроме небольших размеров, сауна может похвастаться прекрасными видами. Это удалось воплотить благодаря платформе и открытой крыше.
Простая и функциональная постройка / Фото Archdaily
Личная баня – это прекрасное решение для поддержания здоровья и качественного отдыха.