Невеличка сауна для приватних потреб є творінням студії Bela Gebara Arquitetura.

Цікаво Здоровий спосіб життя та задоволення інвесторів: у ЖК LIFE STORY встановили велопаркінг

Сауна розташована у мальовничому куточку природи серед дерев, що додає відпочинку особливої атмосфери.

Лазня – чудове доповнення до будинку / Фото Archdaily

Лазня стала першою новою будівлею ферми мелабар. Окрім невеликих розмірів, сауна може похизуватися чудовими краєвидами. Це вдалося втілити завдяки платформі та відкритому даху.

Проста і функціональна споруда / Фото Archdaily

Особиста лазня – це прекрасне рішення для підтримки здоров'я та якісного відпочинку.