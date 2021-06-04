Невеличка сауна для приватних потреб є творінням студії Bela Gebara Arquitetura.
Цікаво Здоровий спосіб життя та задоволення інвесторів: у ЖК LIFE STORY встановили велопаркінг
Сауна розташована у мальовничому куточку природи серед дерев, що додає відпочинку особливої атмосфери.
Лазня – чудове доповнення до будинку / Фото Archdaily
Лазня стала першою новою будівлею ферми мелабар. Окрім невеликих розмірів, сауна може похизуватися чудовими краєвидами. Це вдалося втілити завдяки платформі та відкритому даху.
Проста і функціональна споруда / Фото Archdaily
Особиста лазня – це прекрасне рішення для підтримки здоров'я та якісного відпочинку.