Невероятные изменения: наибольший вокзал Старой Европы превратили в крытый городок

Один из крупнейших железнодорожных вокзалов Европы, который расположен в Брюсселе, превратился в невероятное открытое пространство, где разместились торговые площади и офисные здания.

Площадь проекту впечатляет - 45 тысяч квадратных метров. Обновленный вокзал превратился в уникальное место – небольшой городок со своей особой атмосферой и инфраструктурой.

Читайте также LEV Development открывает новый офис в Киеве

Здание датируется началом XX века. К основному зданию было добавлено двенадцать деревянных павильонов для размещения новых заведений. Перевоплощением занималась две студии: Bureau Bouwtechniek и Neutelings Riedijk Architects.



Пространство с особенной историей / Фото Аrchdaily

На месте вокзала возникли новые бульвары и улицы, мини-парки и площади. Все новые постройки отвечают городскому контексту и структуре здания.

Особый вид величественного вокзала / Фото Аrchdaily

Центральное пространство в старом вокзале оставалось открытым для публичных мероприятий. Стеклянные фасады снабжены солнечными элементами, а на крышах установлены 17 тысяч квадратных метров солнечных панелей.