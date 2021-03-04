Невероятный вид на Эйфелеву башню: в центре Парижа продаются роскошные апартаменты
В историческом центре французской столицы продается величественная двухуровневая квартира. Эти изысканные и роскошно меблированные двухуровневые апартаменты расположены на престижном Марсовом поле, прямо напротив Эйфелевой башни, с совершенно беспрепятственным, ослепительным видом на знаменитую парижскую достопримечательность.
Источник:JamesEdition
Апартаменты созданы всемирно известной архитектурной фирмой. Квартира площадью 669 квадратных метров – шедевр дизайна и мастерства.
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Роскошная недвижимость имеет причудливо расписанный потолок, изысканные работы из мрамора и элегантные паркетные полы, как в Версале.
Шикарный вид апартаментов / Фото JamesEdition
Квартира берет свое начало с впечатляющей прихожей и удивительного балкона с видом на Эйфелеву башню. Эта престижная квартира занимает весь первый этаж дома и включает большую угловую гостиную, библиотеку, изысканную большую официальную столовую.
Невероятный вид с окна / Фото JamesEdition
На втором этаже расположены спальни и домашний кинотеатр, массажная комната, хамам, сауна и большой тренажерный зал.
Роскошная прихожая / Фото JamesEdition
Весь дизайн выполнен из лучших качественных материалов, дом оборудован умными домашними технологиями. Роскошные удобства создают королевский образ жизни для владельца этой выдающейся резиденции.
Невероятный домашний кинотеатр / Фото JamesEdition
Роскошную недвижимость в самом романтическом городе мира можно приобрести за 48,5 миллиона долларов.
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