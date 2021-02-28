В одном из самых ухоженных кварталов Гвадалахары реконструировали старое здание и превратили его в современный и красивый жилой комплекс.

Главной целью проекта было сохранение оригинального плана и удаление стен и помещений, добавленных в течении многих лет. Автором проекта реконструкции является мексиканская студия Diagrama Arquitectos.

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При редизайне была учтена вся конфигурация оригинального дома.

Средиземноморский стиль здания / Фото Archdaily

Среди основных достижений при реконструкции стоит выделить восстановление отделки фасада и спасение центрального внутреннего двора.

Уютное пространство / Фото Archdaily

Главный коридор, что выходит на внутренний дворик, использовали для пристройки коммерческих участков до уровня улицы, не повреждая никаких имеющихся элементов.

Красивый комплекс / Фото Archdaily

Площадь жилого комплекса составляет более 2 тысяч квадратных метров. Проект включает парковочные места на первом этаже и 10 жилых апартаментов. Крыша функционирует как общее пространство с растениями и местом для барбекю.