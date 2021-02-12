Непревзойденная вилла на острове Сардиния, защищенная от посторонних глаз водной стихией – фото
Миловидное Средиземное море может быть не только приманкой для туристов, но и естественной защитой для дома. Читайте об изящной вилле посреди фешенебельного курорта с полной приватностью и доступом к воде в нашем материале.
Источник:JamesEdition
Живописная усадьба расположена в фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Непревзойденная собственность является одной из самых эксклюзивных усадеб Средиземноморья.
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Главной особенностью этой волшебной виллы является полная приватность, ведь она расположена на краю острова. Защиту от посторонних глаз обеспечивает величественное море и скалы.
Море и горы как лучшая защита / Фото JamesEdition
Здание построено в 1970-х годах для британского лорда, который приобрел весь полуостров – частный оазис площадью четыре гектара.
Минималистичный вид усадьбы / Фото JamesEdition
Вилла была оформлена в стиле визионерской и модернистской архитектуры.
Бассейн с прекрасным пейзажем / Фото JamesEdition
Дом интегрирован в ландшафт и идеально сочетается с природным окружением. Кроме главной виллы, здесь также есть гостевой дом. Для жителей обеспеченным максимальный комфорт в спокойном отступлении от забот мира.
Внутренняя отделка дома / Фото JamesEdition
Территория вокруг виллы – это более 1,6 километра защищенного побережья с пешеходной дорожкой, тремя пляжами и частным причалом. Весь комплекс обрамлен увлекательным фоном архипелага Ла-Маддалена и Средиземным морем.
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