Популярный сервис для аренды жилья меняет правила бронирования. Отныне Airbnb запретит арендовать помещения для вечеринок, также одновременно в одном доме могут проживать не более 16 человек. Подробнее об изменениях – читайте в материале.

Правила стали жестче еще с 2019 года, информирует CNN.

Популярное: Жизнь по-королевски: в США на продажу выставили замок – цена и фото

Компания объяснила что 73% владельцев домов, которые доступны на сайте, все-равно ограничивали проведение массовых вечеринок во время пандемии. Впрочем теперь опция найма так называемых "party house" будет отменена.

Дома для вечеринок больше не доступны на сайте / Фото Unsplash

Этот запрет распространяется на все будущие бронирования на Airbnb, и он будет действовать на неограниченный срок,

– пояснили в компании.

Пандемия коронавируса не является единственной причиной введения более жестких правил. Еще в 2019 году Airbnb начал вводить ограничения на бронирование домов для вечеринки из-за жалоб соседей на постоянный шум.

Ограничат также количество гостей / Фото Unsplash

Также вступит в силу новое правило, оно касается ограничения количества лиц, которые могут бронировать одно помещение одновременно – не более шестнадцати.

К слову: Какова вероятность кризиса в сфере строительства в 2020 году: комментарии экспертов

Ранее Airbnb уже объявил о сокращении 25% своего персонала из-за потери прибылей. Также компания ужесточила санитарные нормы в помещениях