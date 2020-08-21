Популярний сервіс для оренди житла змінює правила бронювання. Відтепер Airbnb заборонить орендувати приміщення для вечірок, також одночасно в одному будинку можуть проживати не більше 16 осіб. Детальніше про зміни – читайте в матеріалі.

Правила стали жорсткішими ще з 2019 року, інформує CNN.

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Компанія пояснила що 73% власників будинків, які доступні на сайті, все-одно обмежували проведення масових вечірок під час пандемії. Втім тепер опція винайму так званих "party house" буде скасована.



Будинки для вечірок більше не доступні на сайті / Фото Unsplash

Ця заборона поширюється на всі майбутні бронювання на Airbnb, і вона буде чинною на необмежений термін,

– пояснили в компанії.

Пандемія коронавірусу не є єдиною причиною введення жорсткіших правил. Ще у 2019 році Airbnb почав вводити обмеження на бронювання будинків для вечірки через скарги сусідів на постійний шум.



Обмежать також кількість гостей / Фото Unsplash

Так набуде чинності нове правило, воно стосується обмеження кількості осіб, які можуть бронювати одне помешкання водночас – не більше шістнадцяти.

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Раніше Airbnb вже оголосив про скорочення 25% свого персоналу через втрату прибутків. Також компанія посилила санітарні норми в помешканнях