Напечатаная на 3D-принтере школа будет получать питание от солнечной энергии, а стены будут изготовлены из бетона и строительных материалов местного производства.

Студия Mortazavi планирует строительство 3D-печатной школы в Фианаранцоа, Мадагаскар. Школа, работающая на солнечных батареях, предназначена для некоммерческой организации "Вдумчивые хижины" и будет состоять из нескольких комплексных сооружений.

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Новейший комплекс может выполнять различные функции – учебные кабинеты, научные лаборатории и танцевальные студии – и расширяться по мере необходимости. Школа также будет иметь водосборные системы, энергоэффективное освещение и вместилище для компоста.

Рельефный узор украсит стены / Фото Dezeen

Каждое отделение будет построено из бетонного заполнителя, напечатанного с помощью 3D, который, по словам студии Mortazavi, можно изготовить из переработанных материалов для уменьшения выбросов углекислого газа. Внешний вид школы будет состоять из двух узких стен с полым центром, что уменьшает количество использованного цемента и при необходимости может быть утепленным.

Школа будет иметь стены с 3D-печатью / Фото Dezeen

Кровля из оцинкованного металла, покрытая самородной травой, поможет сооружению влиться в окружающую обстановку. Thinking Huts считает, что образовательное учреждение на Мадагаскаре может стать первой школой с 3D-печати в мире. Студия Mortazavi разработала рельефный рисунок для наружных стен, который будет напечатан 3D-принтером и повторен на внутренних стенах.

Новейшее образовательное учреждение / Фото Dezeen

Обособленные отделения будут иметь форму отдельных поскольку 3D-принтер ограничен с точки зрения диаметра, который он может напечатать. Техника стручка является самым эффективным способом быть гибким и иметь возможность расширяться по мере необходимости.