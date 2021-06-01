Новый кампус будет интегрированной частью городской среды и будет иметь площадь более 32 гектаров. В планах компании построить здесь самый мультимодальный транзитный узел на западном побережье США.

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Кампус получил название Downtown West. Проект разработан студией SITELAB. Предполагается, что новый кампус станет продолжением центра Сан-Хосе и будет открытым для местной общины.



Великолепный дизайн / Фото Archdaily

Кампус будет состоять из офисных помещений, жилья и помещений для розничной торговли. Здесь планируют открыть также различные культурные учреждения.



Инновационный кампус станет невероятным местом / Фото Archdaily

Новый кампус Google должен разместить примерно 25 тысяч сотрудников. Он будет иметь почти 6 тысяч единиц жилья и 300 гостиничных номеров.

Шикарный проект / Фото Archdaily

Новый район будет иметь собственную микросеть и производить солнечную энергию. Проект направлен на значительное уменьшение транспортных средств для одного пассажира, большинство поездок предполагается осуществлять на велосипеде, пешком или на общественном транспорте.



Пространство для прогулок / Фото Archdaily

Процесс строительства разделен на несколько этапов, он начнется в следующем году. Первые в очереди на воплощение – инфраструктура и дороги.