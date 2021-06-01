Новий кампус буде інтегрованою частиною міського середовища та матиме площу понад 32 гектари. У планах компанії побудувати тут найбільший мультимодальний транзитний вузол на західному узбережжі США.

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Кампус отримав назву Downtown West. Проєкт розроблений студією SITELAB. Передбачається, що новий кампус стане продовженням центру Сан-Хосе та буде відкритим для місцевої громади.



Чудовий дизайн / Фото Archdaily

Кампус складатиметься з офісних приміщень, житла та приміщень для роздрібної торгівлі. Тут планують відкрити також різноманітні культурні заклади.



Інноваційний кампус стане неймовірним місцем / Фото Archdaily

Новий кампус Google має розмістити приблизно 25 тисяч співробітників. Він матиме майже 6 тисяч одиниць житла та 300 готельних номерів.

Шикарний проєкт / Фото Archdaily

Новий район матиме власну мікромережу та вироблятиме сонячну енергію. Проєкт спрямований на значне зменшення транспортних засобів для одного пасажира, більшість поїздок передбачається здійснити на велосипеді, пішки або на громадському транспорті.



Простір для прогулянок / Фото Archdaily

Процес будівництва розподілений на декілька етапів, він розпочнеться наступного року. Перші в черзі на втілення – інфраструктура та дороги.