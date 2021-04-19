В городе Тайчжун, который расположен в центре западного Тайваня, объединили природу и технологии. Проект разработан французскими ландшафтными архитекторами и имеет цель создать убежище от жары и загрязнения города.

Парк под названием "Фазовые изменения" создала студия Mosbach Paysagistes. Он возведен на месте старого аэропорта. В проект включены различные инновационные технологии. Здесь присутствуют волнообразные поверхности, канал дождевой воды, а также открытые игровые площадки для семей.

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Парк площадью 70 гектаров пересекают извилистые дорожки.

Инновационный естественный проект / Фото Dezeen

На Тайване преобладает влажный субтропический климат, поэтому парк предназначен для создания свежего и чистого воздуха. Это место стало оазисом благодаря озеленению и технологиям.



Волнистые поверхности направляют дождевую воду / Фото Dezeen

В парке использованы различные системы охлаждения. Здесь расположены устройства, что выпускают облака водяного пара и подземные теплообменники, которые обдувают людей прохладным воздухом.

Технология парка включает осушители / Фото Dezeen

Для комфорта посетителей здесь также использовали устройства, отпугивающие комаров. Устройства излучают ультразвук, который слишком высок для людей, но отпугивает надоедливых насекомых.



Шикарный пространство / Фото Dezeen

Эти технологии, как и уличное освещение парка, питаются от солнечных батарей на северной и южной стороне участка.