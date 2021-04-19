У місті Тайчжун, що розташоване в центрі західного Тайваню, поєднали природу та технології. Проєкт розроблений французькими ландшафтними архітекторами та має на меті створити притулок від спеки та забруднення міста.

Парк під назвою "Фазові зміни" створила студія Mosbach Paysagistes. Він зведений на місці старого аеропорту. У проєкт включено різноманітні інноваційні технології. Тут присутні хвилеподібні поверхні, канал дощової води, а також відкриті ігрові майданчики для сімей.

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Парк площею 70 гектарів перетинають звивисті доріжки.

Інноваційний природний проєкт / Фото Dezeen

На Тайвані переважає вологий субтропічний клімат, тому парк призначений для створення свіжого та чистого повітря. Це місце стало оазисом завдяки озелененню та технологіям.



Хвилясті поверхні спрямовують дощову воду / Фото Dezeen

У парку використані різноманітні системи охолодження. Тут розташовані пристрої, що випускають хмари водяної пари та підземні теплообмінники, які обдувають людей прохолодним повітрям.

Технологія парку включає осушувачі / Фото Dezeen

Для комфорту відвідувачів тут також використали пристрої, що відлякують комарів. Пристрої випромінюють ультразвук, який занадто високий для людей, але відлякує набридливих комах.



Шикарний простір / Фото Dezeen

Ці технології, як і вуличне освітлення парку, живляться від сонячних батарей на північній та південній стороні ділянки.