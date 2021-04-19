Оазис посеред розрухи: народження парку на місці колишнього аеропорту у Тайвані
У місті Тайчжун, що розташоване в центрі західного Тайваню, поєднали природу та технології. Проєкт розроблений французькими ландшафтними архітекторами та має на меті створити притулок від спеки та забруднення міста.
Джерело:Dezeen
Парк під назвою "Фазові зміни" створила студія Mosbach Paysagistes. Він зведений на місці старого аеропорту. У проєкт включено різноманітні інноваційні технології. Тут присутні хвилеподібні поверхні, канал дощової води, а також відкриті ігрові майданчики для сімей.
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Парк площею 70 гектарів перетинають звивисті доріжки.
Інноваційний природний проєкт / Фото Dezeen
На Тайвані переважає вологий субтропічний клімат, тому парк призначений для створення свіжого та чистого повітря. Це місце стало оазисом завдяки озелененню та технологіям.
Хвилясті поверхні спрямовують дощову воду / Фото Dezeen
У парку використані різноманітні системи охолодження. Тут розташовані пристрої, що випускають хмари водяної пари та підземні теплообмінники, які обдувають людей прохолодним повітрям.
Технологія парку включає осушувачі / Фото Dezeen
Для комфорту відвідувачів тут також використали пристрої, що відлякують комарів. Пристрої випромінюють ультразвук, який занадто високий для людей, але відлякує набридливих комах.
Шикарний простір / Фото Dezeen
Ці технології, як і вуличне освітлення парку, живляться від сонячних батарей на північній та південній стороні ділянки.
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