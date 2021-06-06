Объединение архитектуры и природы: впечатляющий небоскреб-сад в Нью-Йорке

В Нью-Йорке представили удивительный проект – роскошный сад в небоскребе. Зеленый оазис в шумном мегаполисе станет домом для больницы, удивительной спортивной площадки, общественного пространства и роскошных резиденций.

Впечатляющий и инновационный небоскреб был разработан студией Lissoni & Partners. Высотка имеет зеленый и устойчивый дизайн, вдохновленный деревьями.

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Проект Skylines – не просто небоскреб, это экосистема, которая объединяет архитектуру и природу. Здесь представлена новая стойкая реальность, которая наполнена такой необходимой для большого города природной средой.



Шикарный комплекс / Фото Elle Decor

Небоскреб поглощает дождевую воду, как дерево, и собирает энергию от солнца и ветра. Он превращает ее в электричество, которое будет использоваться внутри здания.

Впечатляющий проект / Фото Elle Decor

Небоскреб поднимается из центрального ядра, в котором расположены основные помещения, и окружен большими висячими садами. Баланс между внешними и внутренними пространствами дает жизнь самодостаточному садовому городу.



Оазис среди мегаполиса / Фото Elle Decor

Здание имеет различные функции и пространства, которые распределены по разным этажам. Нижние этажи посвящены общественной и культурной деятельности, тогда как сады расположены выше. На высоких этажах размещены спортивные площадки и больница.

Верхние этажи большой башни отданы резиденциям с потрясающим видом на город.