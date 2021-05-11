Набережная Бруклина дополнится двумя фантастическими небоскребами. Пару жилых башен, что наклоняются друг к другу, спроектировала архитектурная студия OMA. Здесь планируют построить 745 единиц жилья.
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В проект включено общественное пространство площадью почти 1 гектар.
Переосмысление целого района / Фото Designboom
Новый комплекс станет катализатором в преобразовании набережной с постиндустриального края в доступную и быструю часть города.
Невероятный проект / Фото Designboom
Башни расширят имеющуюся эспланаду общественной набережной, создавая в среднем 2,5 акра непрерывного открытого пространства вдоль береговой линии.
Прекрасное пространство / Фото Designboom
Проект башен в Бруклине – это переосмысление целого района и прекрасный пример того, как с помощью архитектурных нововведений можно создать уникальное пространство.