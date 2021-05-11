Набережна Брукліна доповниться двома фантастичними хмарочосами. Пару житлових веж, що нахиляються одна до одної, спроєктувала архітектурна студія OMA. Тут планують звести 745 одиниць житла.
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У проєкт включено громадський простір площею майже 1 гектар.
Переосмислення цілого району / Фото Designboom
Новий комплекс стане каталізатором у перетворенні набережної з постіндустріального краю в доступну та жваву частину міста.
Неймовірний проєкт / Фото Designboom
Вежі розширять наявну еспланаду громадської набережної, створюючи загалом 2,5 акра безперервного відкритого простору вздовж берегової лінії.
Прекрасний простір / Фото Designboom
Проєкт веж у Брукліні – це переосмислення цілого району та чудовий приклад того, як за допомогою архітектурних нововведень можна створити унікальний простір.