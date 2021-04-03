В изысканной вилле обустроили стильную столовую для отдыха. Дизайн лестницы предусматривает максимальное использование имеющегося пространства.

Дизайнерская студия Matt Fajkus Architecture обустроила дизайн уютной виллы площадью 90 квадратных метров в Остине, штат Техас. Проект имеет небольшую площадь, поэтому дизайнеры продумано использовали каждый свободный угол.

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Обычно пространство под лестницей остается открытым в интерьере, однако на этот раз дизайнер решил создать необычную обеденную зону.

Продуманное использование каждого пространства / Фото Сontemporist

Под лестницей обустроили обеденную зону с двумя деревянными скамейками. Первая лавка смонтирована как часть общей конструкции лестницы. Второй ряд разработан для перемещения под стол, когда его не используют, а также она выравнивается с соседней стеной и дном лестницы.

Приятная обеденная зона / Фото Сontemporist

Темная столешница дополняет лестничные перила и опорную конструкцию.