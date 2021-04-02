В американском Портленде построили виллу, которая имеет великолепный дизайн и невероятную атмосферу покоя. Оригинальность дома обеспечили японские традиции.

Виллу Glass Link создали дизайнеры и архитекторы компании Scott | Edwards Architecture. Этот дом предназначен для семьи, которая любит развлечения, природу и японский дизайн.

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Дом стал объединением чувствительных выражений образа жизни семьи. Создатели максимально использовали преимущества природных особенностей участка и не боялись экспериментировать в дизайне.

Открытые пространства – "изюминка" дома / Фото Archdaily

В результате им удалось создать изысканный дом, который имеет прекрасную связь с окружающей природой. Он прекрасно подходит как для тихих семейных моментов, так и для живых вечеринок с друзьями.

Столовая с камином вдохновляет на общение и размышления / Фото Archdaily

Glass Link разделен на три основных компонента, ведь семья хотела иметь вид на лес спереди и сзади, пространства для отдыха и комнаты для развлечений и частной жизни.

Замечательная природная территория – часть виллы / Фото Archdaily

"Активное" крыло дома включает тренажерный зал, кедровую сауну, комнату для медиа, гостевые спальни, винную комнату со специальными стеллажами для вин и скрытую виски-комнату. Эта частная комната для интимных встреч, к которой можно получить доступ только через потайную защелку в шкафу, она является одним из многих неожиданных элементов дизайна в доме, возникших во время совместных разговоров между дизайнерской командой и клиентом.

Зона релаксации и вечеринок / Фото Archdaily

"Тихое" крыло содержит спальню владельцев и детскую спальню. Части дома объединены большой стеклянной комнатой для посиделок и развлечений.

Этот дом – фантастическая интерпретация японского стиля, воплощающая все прихоти владельцев и которая не оставит равнодушным ни одного гостя.