Ослепительная роскошь: вилла-замок в самом сердце Техаса – фото
Техас – это местность, которую трудно поразить помпезностью и размахом дома. О замке, которому это удалось – читайте в материале.
Источник: Jamesedition
Шикарный особняк с видом на величественную заснеженную гору расположен на склоне холма и имеет величественный интерьер.
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Имение имеет захватывающие размеры в 1600 квадратных метров.
Яркая звезда среди гор и зелени / Фото Jamesedition
Особняк разработан архитекторами фирмы Boulder. Дом с центральным двориком, мансардными окнами, скатными крышами, башенками и скульптурными деталями выглядит просто захватывающе.
Открытая веранда с захватывающим пейзажем / Фото Jamesedition
В доме есть 6 спален и 8 ванных комнат.
Белоснежный интерьер / Фото Jamesedition
Мраморный пол, используемый во всем доме, отражает солнечный свет, создавая успокаивающий природный освещенный интерьер. Справа от входа находится замечательная комната с огромной стеклянной стеной, полной горных перспектив, специальным камином из известняка и уникальными деталями.
Белый мрамор выглядит очень эстетично / Фото Jamesedition
Этот мраморный замок является воплощением изысканного вкуса и выдержанной роскоши, чем может похвастаться далеко не каждый состоятельный владелец дома.
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