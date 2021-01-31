Техас – это местность, которую трудно поразить помпезностью и размахом дома. О замке, которому это удалось – читайте в материале.

Источник: Jamesedition

Шикарный особняк с видом на величественную заснеженную гору расположен на склоне холма и имеет величественный интерьер.

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Имение имеет захватывающие размеры в 1600 квадратных метров.

Яркая звезда среди гор и зелени / Фото Jamesedition

Особняк разработан архитекторами фирмы Boulder. Дом с центральным двориком, мансардными окнами, скатными крышами, башенками и скульптурными деталями выглядит просто захватывающе.

Открытая веранда с захватывающим пейзажем / Фото Jamesedition

В доме есть 6 спален и 8 ванных комнат.

Белоснежный интерьер / Фото Jamesedition

Мраморный пол, используемый во всем доме, отражает солнечный свет, создавая успокаивающий природный освещенный интерьер. Справа от входа находится замечательная комната с огромной стеклянной стеной, полной горных перспектив, специальным камином из известняка и уникальными деталями.

Белый мрамор выглядит очень эстетично / Фото Jamesedition

Этот мраморный замок является воплощением изысканного вкуса и выдержанной роскоши, чем может похвастаться далеко не каждый состоятельный владелец дома.