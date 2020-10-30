Отель в форме шишки – в лесах США можно забронировать отдых на дереве: фото
Архитектор Дастин Фейдер построил свой первый дом во время диссертации в колледже искусств и дизайна в Миннеаполисе. Найдя свою нишу, мужчина построил уже более 40 домиков, которые поражают креативностью.
Большинство из них заказали частные покупатели, но так же есть возможность арендовать O2 Pinecone на AirBnB. Он расположен в городе Бонне Дун, штат Калифорния, в 15 километрах к северу от Санта-Крус, пишет издание Uniqhotels.
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Кажется, домик на дереве плавает в ветвях деревьев, погружая вас в панорамный вид на Красный Лес на. Пол, стены и потолочные панели позволяют увидеть все вокруг и создать волшебную иллюзию левитации.
Внутрь "шишки" ведет крутая лестница / Фото Uniqhotels
Этот захватывающий дух сосновый шишек "сидит" на высоте 10 метров над землей, и единственным способом добраться до него очень крутая лестница.
Из удобств – только кровать / Фото Uniqhotels
В сосновой шишке есть только кровать. Ванная комната расположена в небольшом домике на дереве, ближе к земле, с умным душем, установленным на стволе дерева.
Больше фото отеля-шишки: