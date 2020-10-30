Архітектор Дастін Фейдер побудував свій перший будинок під час дисертації в коледжі мистецтв та дизайну в Міннеаполісі. Знайшовши свою нішу, чоловік збудував вже понад 40 будиночків, які вражають креативністю.

Більшість із них замовили приватні покупці, але так само є можливість орендувати O2 Pinecone на AirBnB. Він розташований у місті Бонні Дун, штат Каліфорнія, за 15 кілометрів на північ від Санта-Крус, пише видання Uniqhotels.

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Здається, будиночок на дереві плаває у гілках дерев, занурюючи вас у панорамний вид на Червоний Ліс на. Підлога, стіни та стельові панелі дозволяють побачити все навколо та створити чарівну ілюзію левітації.



Всередину "шишки" ведуть круті сходи / Фото Uniqhotels

Цей захоплюючий дух соснових шишок "сидить" на висоті 10 метрів над землею і єдиним способом дістатися до нього є дуже крута драбина.



Із зручностей – лише ліжко / Фото Uniqhotels

У сосновій шишці є лише ліжко. Ванна кімната розташована в невеликому будиночку на дереві, ближче до землі, з розумним душем, встановленим на стовбурі дерева.

Більше фото готелю-шишки: