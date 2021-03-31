Особенностью кирпичного таун-хауса в Нью-Йорке являются разнообразные открытые пространства, такие как большая столовая на открытом воздухе, окруженная растениями, а также терраса на крыше, с которой открывается вид на город.

Фирма по архитектуре и дизайну интерьера space4a завершила реконструкцию кирпичного дома в районе Красный Хук в Нью-Йорке. Дом разработан для развлечений как в помещении, так и на открытом воздухе.

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Внутри дома есть уютная гостиная, с оригинальными кирпичными стенами, тогда как большое окно открывает вид на деревья. Гостиная соединяется с кухней, где есть остров из нержавеющей стали и подвижной деревянный бар.

Уютное пространство / Фото Сontemporist

Столовая украшена бетонными необработанными стенами, которые спускаются с потолка на стену и пол, тогда как стеклянные стены пропускают естественный свет во внутреннюю часть дома.

Шикарное место / Фото Сontemporist

Затонулая гостиная была создана на самом низком уровне дома и выходит наружу.

Хороший отдых здесь обеспечен / Фото Сontemporist

Скульптурная стальная лестница, что расположена в центре здания, соединяет все четыре этажа и позволяет использовать всю ширину на каждом этаже здания.