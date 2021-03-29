Удивительный гриб: в Китае построили уютный лесной дом
Лесные домики всегда имеют особый уютный шарм. Новый дом в Китае отличается еще и особенной формой.
Источник:Archdaily
Архитектурная студия ZJJZ спроектировала уникальный дом в лесах Китая. Дизайн дома в форме гриба отмечает особое взаимодейсвие с окружающей средой.
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Дом состоит из двум частей, которые имеют свое функциональное назначение.
Уникальный дом прекрасно вписывается в лес / Фото Archdaily
Основная часть "гриба" – это большая комната с панорамным окном, которое дарит прекрасный вид на лес.
Отсутствие стен дарит великолепный обзор на территорию / Фото Archdaily
Меньшая верхняя часть служит детской зоной. Конусообразная крыша создает ощущение неограниченного расширения пространства.
Природные материалы – всегда хорошее решение / Фото Archdaily
Дом-гриб – это новый взгляд на лесной уют и гармоничное взаимодействие с окружающей средой.
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