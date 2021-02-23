Роскошная недвижимость самого богатого человека мира: фото имений Джеффа Безоса на 500 миллионов
Джефф Безос в который раз занял место самого богатого человека мира. Как выглядит собственность человека, который может позволить себе абсолютно все – подробнее в нашем материале.
Джефф Безос несколько лет подряд оставляет за собой место самого богатого человека в мире. По итогам Индекса миллиардеров Bloomberg, Безос занимает первое место с чистым капиталом в 191 миллиард долларов.
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У бывшего генерального директора Amazon за годы его молниеносного правления сохранился большой портфель недвижимости в различных уголках США.
Нью-Йорк
Кондоминиум – Madison Square Park, 12 Fifth Ave
- Стоимость: 96 миллионов долларов
Жилье с видом на парк / Фото New York Post
В 2020 году Безос приобрел кондоминиум с тремя спальнями на 20-м этаже. Величественное здание было построено в 1912 году. Это невероятная собственность, в пентхаусе Безоса есть даже обсерватория.
Уютный интерьер / Фото New York Post
Кондоминиум – Lincoln Square, 25 Central Park West
- Стоимость: 13 миллионов долларов
Шикарная собственность / Фото New York Post
Безос владеет четырьмя квартирами по этому адресу. Соседями являются композитор Джордж Гершвин и звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри.
Вашингтон
Музей текстиля — 2320-2330 S Street, Kalorama
- Стоимость: 23 миллиона долларов
Музей в собственности миллиардера / Фото New York Post
Имущество было приобретено в 2016 году. Здание датируется 1914 годом и имеет десять спален. Кирпичный внешний вид имеет величественные римские колонны и балконы, широкий газон с фонтаном и частный сад с кирпичными арочными дорожками.
Дом через дорогу — 2325 S Street NW
- Стоимость: 5 миллионов долларов
Величественный дом из кирпича и известняка / Фото New York Post
Дом построен в 1951 году, его площадь составляет 450 квадратных метров.
Техас
Ранчо – Corn Ranch, Culberson and Hudspeth counties
- Стоимость: около 50 миллионов долларов
На территории ранчо расположена частная аэрокосмическая компания Blue Origin – компанию возглавляет сам Безос.
Запуск ракет состоялся на техасском ранчо / Фото New York Post
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Калифорния
Усадьба Гарри Уорнера – Near Sunset Blvd
- Стоимость: 165 миллионов долларов
Красивый загородный дом / Фото New York Post
Потрясающий дом площадью 1138 квадратных метров у бульвара Сансет представляет собой невероятную недвижимость. Здесь есть деревянные полы, фресковые стены и резные вручную двери.
Потрясающий интерьер / Фото New York Post
Усадьба имеет свой пруд, европейский сад, бассейн и спа, водопады, теннисный корт и внутренний дворик с камином.
Красота и шик / Фото New York Post
Роскошная недвижимость Джеффри Безоса – это демонстрация величия и богатства, подобранных со вкусом.
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