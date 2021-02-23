Джефф Безос в который раз занял место самого богатого человека мира. Как выглядит собственность человека, который может позволить себе абсолютно все – подробнее в нашем материале.

Джефф Безос несколько лет подряд оставляет за собой место самого богатого человека в мире. По итогам Индекса миллиардеров Bloomberg, Безос занимает первое место с чистым капиталом в 191 миллиард долларов.

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У бывшего генерального директора Amazon за годы его молниеносного правления сохранился большой портфель недвижимости в различных уголках США.

Нью-Йорк

Кондоминиум – Madison Square Park, 12 Fifth Ave

Стоимость : 96 миллионов долларов

Жилье с видом на парк / Фото New York Post

В 2020 году Безос приобрел кондоминиум с тремя спальнями на 20-м этаже. Величественное здание было построено в 1912 году. Это невероятная собственность, в пентхаусе Безоса есть даже обсерватория.

Уютный интерьер / Фото New York Post

Кондоминиум – Lincoln Square, 25 Central Park West

Стоимость : 13 миллионов долларов

Шикарная собственность / Фото New York Post

Безос владеет четырьмя квартирами по этому адресу. Соседями являются композитор Джордж Гершвин и звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри.

Вашингтон

Музей текстиля — 2320-2330 S Street, Kalorama

Стоимость: 23 миллиона долларов

Музей в собственности миллиардера / Фото New York Post

Имущество было приобретено в 2016 году. Здание датируется 1914 годом и имеет десять спален. Кирпичный внешний вид имеет величественные римские колонны и балконы, широкий газон с фонтаном и частный сад с кирпичными арочными дорожками.

Дом через дорогу — 2325 S Street NW

Стоимость: 5 миллионов долларов

Величественный дом из кирпича и известняка / Фото New York Post

Дом построен в 1951 году, его площадь составляет 450 квадратных метров.

Техас

Ранчо – Corn Ranch, Culberson and Hudspeth counties

Стоимость : около 50 миллионов долларов

На территории ранчо расположена частная аэрокосмическая компания Blue Origin – компанию возглавляет сам Безос.

Запуск ракет состоялся на техасском ранчо / Фото New York Post

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Калифорния

Усадьба Гарри Уорнера – Near Sunset Blvd

Стоимость : 165 миллионов долларов

Красивый загородный дом / Фото New York Post

Потрясающий дом площадью 1138 квадратных метров у бульвара Сансет представляет собой невероятную недвижимость. Здесь есть деревянные полы, фресковые стены и резные вручную двери.

Потрясающий интерьер / Фото New York Post

Усадьба имеет свой пруд, европейский сад, бассейн и спа, водопады, теннисный корт и внутренний дворик с камином.

Красота и шик / Фото New York Post

Роскошная недвижимость Джеффри Безоса – это демонстрация величия и богатства, подобранных со вкусом.