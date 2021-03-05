Впечатляющая черная вилла и трехэтажная кедровая башня с сауной являет собой сочетание современного строительства и восхваление прошлого. Современная интерпретация сельского отдыха, сочетание модерна и истории создает уникальное место в пригороде Нью-Йорка.

Действительно уникальный и красивый комплекс для провинциального отдыха создан в сотрудничестве архитектурной фирмой BarlisWedlick и владельцем резиденции Яном Хейгом.

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Сельский комплекс расположенной в городе Анкра, что на два часа севернее Нью-Йорка.

Черная облицовка виллы / Фото Designboom

Главное здание – это преобразованный сарай 19-го века, перевезенный из соседнего участка. Его обновили в современную черную аутентичную виллу. Площадь здания составляет 170 квадратных метров, она сооружена из обугленного кедра.

Красивая башня / Фото Designboom

BarlisWedlick спроектувала также трехэтажную кедровую башню с сауной-мостом, который соединяет башню с главным домом. Первый этаж отдан общим пространствам для отдыха, а на втором уровне расположены спальни, тогда как третий этаж – это зона с качелями, откуда открывается вид на окружающий пейзаж.

Минималистичный дизайн / Фото Designboom

Интерьеры здания задуманы как современная интерпретация сельского отдыха. Сочетание старинной мебели и простых предметов, размещенных в открытой зоне гостиной и спальни, создает замечательную атмосферу.

Уютный интерьер со сказочный видом / Фото Designboom

Система мониторинга энергии позволяет экономить затраты на отопление и освещение помещений.

Яркий дизайн / Фото Designboom

Исторический сарай прошлого века привезен из соседней фермы, имеет черный сайдинг и впечатляющие красные оконные рамы. Поднятый верхний уровень соединяется с первым этажом через пожарный столб.

Проект создан как место социальных встреч, где гости наслаждаются дровяной печью и первым естественным бассейном в штате Нью-Йорк, который использует водные сады для выполнения всех необходимых требований к фильтрации. Встроенный в крышу фотоэлектрический массив обеспечивает питание нескольких зданий на территории.