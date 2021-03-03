В реабилитационном центре дикой природы в Дании установили невероятные каюты, где гости смогут остановиться на отдых. Стильные деревянные домики расположены на территории, где проживают вымирающие виды животных, среди которых тигры, медведи и львы.

Парк с дикими животными расположен в городе Эбельтофт, это примерно в 240 километрах от Копенгагена. Парк восстанавливает ряд исчезающих видов, прежде чем вернуть их в естественную среду.

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Невероятные здания являются производством эстонской компании Iglucraft, известной своими кабинами на заказ, которые отличаются характерной формой и традиционным оформлением облицовки из дранки.

Внешний вид кабин / Фото Dwell

Каюты украшены большим панорамным окном, которое выходит на парк, откуда гости могли бы наблюдать за окружающими животными.

Интерьер необычного хижины / Фото Dwell

Основная идея заключалась в том, чтобы свести безопасные здания с местами для панорамного обзора, не теряя характерных особенностей продуктов компании.

Вдохновляясь природой / Фото Dwell

В группе кают доступен настил, который соединяется с другими тропами в парке. Настройка площадки также требовала от Iglucraft установки входных дверей, направленных назад, вместо их стандартного положения вдоль переднего фасада.

Уютно и комфортно / Фото Dwell

Обсуждение проекту началось в конце 2019 года, производство стартовало в феврале 2020 года. Доставка кают была запланирована на март – именно тогда, когда в Европе закрыли все границы. Из-за ограничений поездок заказчик и фирма-производитель координировались на расстоянии.

Несмотря на все препятствия, обновленный парк с хижинами для туристов станет прекрасным местом единения человека с природой.